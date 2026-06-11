Власти Украины демонтировали советскую наградную звезду со стелы «Киев — город-герой» на въезде в столицу.
Об этом пишет «СТРАНА.uа».
Опубликованные кадры показывают, как с помощью подъёмного крана осуществляется демонтаж звезды.
Ранее киевские власти «утвердили» новые названия для районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки, которые фактически ими не контролируются.
В Киеве переименовали десять улиц в рамках борьбы с русской культурой.
Помощник президента России Владимир Мединский признался, что его «улыбнула» отмена Киевом имён российских императоров Николая I и Николая II, которые в «запретительном» списке Украины указаны как «Микола Перший» и «Микола Другий».