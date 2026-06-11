Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине демонтировали советскую звезду со стелы «Киев — город-герой»

Власти Украины демонтировали советскую наградную звезду со стелы «Киев — город-герой» на въезде в столицу.

Власти Украины демонтировали советскую наградную звезду со стелы «Киев — город-герой» на въезде в столицу.

Об этом пишет «СТРАНА.uа».

Опубликованные кадры показывают, как с помощью подъёмного крана осуществляется демонтаж звезды.

Ранее киевские власти «утвердили» новые названия для районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки, которые фактически ими не контролируются.

В Киеве переименовали десять улиц в рамках борьбы с русской культурой.

Помощник президента России Владимир Мединский признался, что его «улыбнула» отмена Киевом имён российских императоров Николая I и Николая II, которые в «запретительном» списке Украины указаны как «Микола Перший» и «Микола Другий».

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше