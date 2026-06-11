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Иран атаковал военную базу США «Харир» на севере Ирака, сообщают СМИ

Nour News: Иран атаковал военную базу США «Харир» на севере Ирака.

ТЕГЕРАН, 11 июн — РИА Новости. Иран после ударов США по исламской республике атаковал ракетами американскую авиабазу «Харир» на севере Ирака, передает иранское агентство Nour News.

«Первый ответ Ирана на агрессию США: ракетная атака по авиабазе “Харир” в Ираке», — говорится в сообщении.

Утверждается, что Иран также атаковал американский радар в иракском Курдистане и корабли США в Ормузском проливе и Персидском заливе.

В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.

В ночь на четверг иранские СМИ сообщали о взрывах в городах Минаб, Мохр, Бендер-Аббас и Сирик. ПВО работали в Тегеране и на юге страны. Штаб командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» также сообщал о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16. Позднее штаб заявил о закрытии Ормузского пролива для всех видов судов, а также пригрозил дать сокрушительный ответ в случае новых атак со стороны США.

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