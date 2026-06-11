Иран атаковал военную базу США «Харир» на севере Ирака, сообщают СМИ

В ночь на четверг иранские СМИ сообщали о взрывах в городах Минаб, Мохр, Бендер-Аббас и Сирик. ПВО работали в Тегеране и на юге страны. Штаб командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» также сообщал о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16. Позднее штаб заявил о закрытии Ормузского пролива для всех видов судов, а также пригрозил дать сокрушительный ответ в случае новых атак со стороны США.