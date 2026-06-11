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Аэропорт Жуковский возобновил работу

Аэропорт Жуковский возобновил работу — авиагавань временно не принимает и не выпускает рейсы.

Аэропорт Жуковский возобновил работу — авиагавань временно не принимает и не выпускает рейсы.

Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Росавиация».

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию.