Иран нанёс удары по двум судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив

Иран также предупредил участников судоходства о последствиях приближения к проливу. В КСИР заявили, что такие действия будут рассматриваться как сотрудничество с противником. Решение о закрытии маршрута там связали с неоднократными нарушениями условий прекращения огня со стороны США. Центральный штаб вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» со своей стороны заявил о готовности дать «решительный» и «сокрушительный» ответ на агрессию со стороны американской армии.