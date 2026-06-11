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Иран нанёс удары по двум судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на два судна в Ормузском проливе. После этого военные объявили о закрытии стратегического морского маршрута и предупредили, что любые попытки приблизиться к нему будут рассматриваться как сотрудничество с противником.

Источник: Life.ru

Как пишет агентство Tasnim, целью стали суда, пытавшиеся пересечь Ормузский пролив. Других подробностей об инциденте иранская сторона не привела.

Вслед за этим военные сообщили о прекращении движения через пролив до дальнейшего уведомления. В опубликованном заявлении говорится, что корабли и другие суда, находящиеся в Персидском заливе и Оманском море, не должны покидать места стоянки.

Иран также предупредил участников судоходства о последствиях приближения к проливу. В КСИР заявили, что такие действия будут рассматриваться как сотрудничество с противником. Решение о закрытии маршрута там связали с неоднократными нарушениями условий прекращения огня со стороны США. Центральный штаб вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» со своей стороны заявил о готовности дать «решительный» и «сокрушительный» ответ на агрессию со стороны американской армии.

Ранее стало известно, что в Персидском заливе идут бои между вооружёнными силами Ирана и США. Отдельно отмечается, что звуки взрывов были зафиксированы на островах Хенгам и Кешм. Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что иранские вооружённые силы находятся в полной боевой готовности.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

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