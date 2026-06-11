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Из-за пожара после атаки БПЛА на дом в Краснодаре пострадали два человека

Обломки БПЛА попали в МКД в Краснодаре и вызвали возгорание, двое пострадали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сейчас Краснодарский край отражает атаку врага… Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание… По предварительной информации, есть двое пострадавших», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и специальные службы.

Также атаке БПЛА, по данным Кондратьева, подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.

По всей территории региона объявлена беспилотная опасность.

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