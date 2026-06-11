Два человека пострадали в результате попадания обломков БПЛА в дом в Краснодаре

Два человека пострадали в результате попадания обломков БПЛА в многоквартирный жилой дом в Краснодаре.
Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание… По предварительной информации, есть двое пострадавших», — написал он в Telegram.
В Северском районе несколько частных домовладений получили повреждения, пострадал один человек.
Ранее системы ПВО армии России уничтожили 15-й БПЛА, летевший на Москву.
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