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Два человека пострадали в результате попадания обломков БПЛА в дом в Краснодаре

Два человека пострадали в результате попадания обломков БПЛА в многоквартирный жилой дом в Краснодаре.

Два человека пострадали в результате попадания обломков БПЛА в многоквартирный жилой дом в Краснодаре.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание… По предварительной информации, есть двое пострадавших», — написал он в Telegram.

В Северском районе несколько частных домовладений получили повреждения, пострадал один человек.

Ранее системы ПВО армии России уничтожили 15-й БПЛА, летевший на Москву.

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