Яровая: уже есть экономический эффект от новых мер против нелегальной миграции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Новые меры по противодействию нелегальной миграции уже привели к позитивным экономическим эффектам, а также положительно сказались на социальном благополучии и безопасности россиян. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Мы уже видим большой экономический эффект от принятых нами решений. Перекрытие любого серого рынка услуг по нелегальному пребыванию и по легализации тех, кто незаконно пребывает на территории Российской Федерации, было важнейшей задачей. И сегодня этот позитивный эффект важен, прежде всего, для социального благополучия и общественной безопасности наших граждан», — сказала депутат.
Она отметила, что весь комплекс мер по противодействию нелегальной миграции позволяет сразу после въезда иностранцев, желающих работать в России, провести все необходимые процедуры: «подтвердить законность пребывания, позитивность намерений, состояние здоровья, [организовать] прохождение процедур на знание русского языка». «Мы создали те новые качественные механизмы, которые дают нашим правоохранителям, региональным, местным, федеральным органам власти, те правильные алгоритмы, которые направлены, прежде всего, на гарантию безопасности для граждан Российской Федерации», — объяснила Яровая.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.