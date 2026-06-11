Яровая: уже есть экономический эффект от новых мер против нелегальной миграции

«Мы уже видим большой экономический эффект от принятых нами решений. Перекрытие любого серого рынка услуг по нелегальному пребыванию и по легализации тех, кто незаконно пребывает на территории Российской Федерации, было важнейшей задачей. И сегодня этот позитивный эффект важен, прежде всего, для социального благополучия и общественной безопасности наших граждан», — сказала депутат.