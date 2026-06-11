Иностранный легион ВСУ понес потери: ликвидирован наемник из Колумбии

По данным Объединенного комитета начальников штабов США (из открытых источников), в 2019 году в Колумбии было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны между НАТО и правительством Ивана Дуке Маркеса, что активизировало процесс подготовки местных военных кадров по стандартам альянса.