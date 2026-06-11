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Мексика и Бразилия призвали снять эмбарго США с Кубы

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выразили обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в карибской стране.

МЕХИКО, 11 июня. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выразили обеспокоенность тяжелым гуманитарным кризисом на Кубе и выступили за отмену эмбарго США. Об этом говорится в заявлении МИД Мексики.

«Оба лидера подтвердили свою позицию касательно необходимости снятия эмбарго с Кубы и разделили обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в карибской стране», — отмечается в документе, составленном по итогам переговоров глав государств по видео-конференц-связи.

В мексиканском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что стороны обсудили широкую двустороннюю повестку, в том числе сотрудничество в энергетике и возможное подписание соглашения между государственными нефтегазовыми компаниями Pemex и Petrobras.

Кроме того, Мексика и Бразилия договорились обновить двустороннюю правовую базу в сфере торговли, подтвердили приверженность принципам невмешательства во внутренние дела других государств и выразили совместную поддержку кандидатуре бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост следующего генерального секретаря ООН.

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