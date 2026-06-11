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Mehr: в нескольких районах Ирана вновь произошли взрывы

Речь идет о городах Эштехард и Абик.

ДОХА, 11 июня. /ТАСС/. Взрывы вновь произошли в нескольких провинциях Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, звуки взрывов раздались в районе города Эштехард в провинции Альборз и городе Абик в провинции Казвин. Причины взрывов и их источник неизвестен.

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