Mehr: в нескольких районах Ирана вновь произошли взрывы

ДОХА, 11 июня. /ТАСС/. Взрывы вновь произошли в нескольких провинциях Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.
По его информации, звуки взрывов раздались в районе города Эштехард в провинции Альборз и городе Абик в провинции Казвин. Причины взрывов и их источник неизвестен.
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