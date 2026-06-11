Хегсет призвал Кубу воздержаться от закупок вооружений

«Было бы неразумно со стороны правительства Кубы пытаться закупить или получить доступ к таким видам оружия, которые могут достичь этой базы или территории США», — цитирует его Интерфакс.
По слова шефа Пентагона, подобный шаг со стороны Кубы спровоцировал бы конфронтацию.
Ранее Хегсет заявил, что Соединённые Штаты рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля.
Президент Кубы в интервью RT заявил, что его страна не поощряет боевые действия и не призывает к их началу, но готова к ним.
В интервью RT кубинский президент также ответил на вопрос о риске для республики повторить судьбу Венесуэлы.