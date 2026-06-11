Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет призвал Кубу воздержаться от закупок вооружений

Министр войны США Пит Хегсет, выступая перед бойцами на базе Гуантанамо, призвал Кубу воздержаться от закупок вооружений, которые могут представлять угрозу для Соединённых Штатов.

Министр войны США Пит Хегсет, выступая перед бойцами на базе Гуантанамо, призвал Кубу воздержаться от закупок вооружений, которые могут представлять угрозу для Соединённых Штатов.

«Было бы неразумно со стороны правительства Кубы пытаться закупить или получить доступ к таким видам оружия, которые могут достичь этой базы или территории США», — цитирует его Интерфакс.

По слова шефа Пентагона, подобный шаг со стороны Кубы спровоцировал бы конфронтацию.

Ранее Хегсет заявил, что Соединённые Штаты рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля.

Президент Кубы в интервью RT заявил, что его страна не поощряет боевые действия и не призывает к их началу, но готова к ним.

В интервью RT кубинский президент также ответил на вопрос о риске для республики повторить судьбу Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше