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«Будет эскалация»: на Западе сделали заявление после ударов по России

Диесен: Запад должен понимать, что атаки по России не приведут к капитуляции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Запад должен понимать, что атаки по территории России не заставят ее капитулировать, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Всегда есть какие-то восторги: “О, Россия горит, она проиграет”. Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции», — предупредил он.

По словам профессора, Запад перешел все красные линии в попытке спровоцировать Россию, не понимая, что у них нет никакой возможности противостоять Москве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.

Также Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.

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