«Будет эскалация»: на Западе сделали заявление после ударов по России

«Всегда есть какие-то восторги: “О, Россия горит, она проиграет”. Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции», — предупредил он.