МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Запад должен понимать, что атаки по территории России не заставят ее капитулировать, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«Всегда есть какие-то восторги: “О, Россия горит, она проиграет”. Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции», — предупредил он.
По словам профессора, Запад перешел все красные линии в попытке спровоцировать Россию, не понимая, что у них нет никакой возможности противостоять Москве.
Также Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.