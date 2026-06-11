«Это всё бред»: Кулеба жестко прошелся по заявлениям Зеленского

Слова экс-министра прозвучали на следующий день после того, как Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут стать решающими в украинском конфликте. В Кремле, комментируя подобные прогнозы еще в апреле, подчеркивали, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Киев не созреет для заключения соглашения. При этом Москва настаивает не на перемирии, а на устойчивом и долгосрочном мире.