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КСИР: Иран поразил 18 целей на авиабазах США на Ближнем Востоке

Среди них база Шейх-Иса в Бахрейне, сообщило иранское гостелевидение.

ДОХА, 11 июня. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об успешном поражении 18 военных целей на американских авиабазах в регионе.

«Храбрые бойцы воздушно-космических и военно-морских сил КСИР в ответ на агрессию армии США в ходе двух волн [ударов] поразили и уничтожили 18 важных целей на авиабазах Али Аль-Салем, Ахмад аль-Джабер, а также Шейх-Иса [в Бахрейне]», — привело гостелевидение заявление КСИР.

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