КСИР: Иран поразил 18 целей на авиабазах США на Ближнем Востоке

«Храбрые бойцы воздушно-космических и военно-морских сил КСИР в ответ на агрессию армии США в ходе двух волн [ударов] поразили и уничтожили 18 важных целей на авиабазах Али Аль-Салем, Ахмад аль-Джабер, а также Шейх-Иса [в Бахрейне]», — привело гостелевидение заявление КСИР.
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