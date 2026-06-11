Fox News: Трамп сообщил, что якобы провел разговор с иранскими чиновниками

Вместе с тем иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник опровергло информацию о каких-либо телефонных контактах между Тегераном и Вашингтоном. По данным агентства, иранская сторона не обращалась к США с подобными просьбами и намерена отвечать на вооруженные действия, а не вести переговоры на этих условиях.