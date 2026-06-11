Fox News: Трамп сообщил, что якобы провел разговор с иранскими чиновниками

Президент США Дональд Трамп заявил о контактах с представителями иранского руководства. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News после беседы с американским лидером, рассказав, что речь шла о высокопоставленных иранских чиновниках.
По словам корреспондента, Трамп утверждал, что представители Ирана якобы обращались к нему с просьбой прекратить бомбардировки. При этом подробности предполагаемых переговоров и личности собеседников не раскрывались.
Вместе с тем иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник опровергло информацию о каких-либо телефонных контактах между Тегераном и Вашингтоном. По данным агентства, иранская сторона не обращалась к США с подобными просьбами и намерена отвечать на вооруженные действия, а не вести переговоры на этих условиях.
Ранее Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. По данным СМИ, Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана.