РИА Новости: Минздрав изменил перечень медицинских специальностей

Министерство здравоохранения России изменило перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование.
Как пишет РИА Новости, в список добавили более 15 новых компетенций.
Среди них аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.
В номенклатуру специальностей специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело.
Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.