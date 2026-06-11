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РИА Новости: Минздрав изменил перечень медицинских специальностей

Министерство здравоохранения России изменило перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование.

Министерство здравоохранения России изменило перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование.

Как пишет РИА Новости, в список добавили более 15 новых компетенций.

Среди них аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, нейропсихология, нутрициология, стоматология, судебная экспертиза и эргореабилитация.

В номенклатуру специальностей специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, вошли медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело.

Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.