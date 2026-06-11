Аяно-Майский и Николаевский районы станут муниципальными округами

«Учитывая немногочисленность населения, у нас очень большая кадровая проблема. Мы теряли много времени, сил и ресурсов на формирование депутатского корпуса, поиска глав сельских поселений. Также это позволит снять с поселений бремя формирования бюджетов и прохождения прокурорского надзора», — прокомментировал Сергей Альбертовский, отвечая на вопрос депутатов о преимуществах перехода к одноуровневой системе.