Аяно-Майский и Николаевский районы станут муниципальными округами

Аяно-Майский и Николаевский районы Хабаровского края будут преобразованы в муниципальные округа. Это решение было утверждено на заседании Законодательной Думы региона, где депутаты приняли соответствующие законы. Законы закрепляют новые границы округов, перечень входящих в них населённых пунктов и определяют порядок формирования органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.
Как сообщил глава Аяно-Майского муниципального района Сергей Альбертовский, к началу 2026 года во всех муниципальных образованиях были проведены публичные слушания, по результатам которых принято решение об объединении их в округ с административным центром в с. Аян.
«Учитывая немногочисленность населения, у нас очень большая кадровая проблема. Мы теряли много времени, сил и ресурсов на формирование депутатского корпуса, поиска глав сельских поселений. Также это позволит снять с поселений бремя формирования бюджетов и прохождения прокурорского надзора», — прокомментировал Сергей Альбертовский, отвечая на вопрос депутатов о преимуществах перехода к одноуровневой системе.
Представляя законопроект о преобразовании Николаевского района, глава Анатолий Леонов отметил уникальный опыт — с 2018 года здесь действует единая администрация для города Николаевска-на-Амуре и всего района.
«Семилетний опыт работы единой администрации позволяет сделать вывод о том, что преобразование района в округ также позволит оптимизировать управление территорией, консолидировать ресурсы, повысить эффективность местного самоуправления на местах», — отметил Анатолий Леонов.
В Николаевском районе также проведены публичные слушания по этому вопросу, инициатива получила поддержку во всех муниципальных образованиях.
Законы определяют границы будущих округов, перечни населенных пунктов, входящих в их состав, наименование и порядок формирования органов местного самоуправления.
Все существующие льготы и иные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан будут сохранены в полном объеме.