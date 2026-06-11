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Спикер МИД Украины Тихий призвал Польшу не вступать в споры о памяти жертв УПА

Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий призвал польские власти не вступать в споры о жертвах УПА*.

Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий призвал польские власти не вступать в споры о жертвах УПА*.

«Если мы ищем прошлое, если ищем призраков для разъединения, поверьте, мы их найдём», — предупредил он, пишет СМИ «Новости.Live».

Представитель МИД отметил, что Украина настроена на взаимодействие.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, если Зеленский продолжит прославлять УПА*, в отношениях Варшавы с Киевом будет доминировать «не эмпатия, а жёсткий бизнес».

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава намерена добиться от Киева отмены названия части ВСУ в честь УПА.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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