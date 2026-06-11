Командование: ВС США завершили нанесение ударов по Ирану

Вооружённые силы Соединённых Штатов завершили нанесение ударов по Ирану.
Об этом сообщило Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ).
«Силы СЕНТКОМ завершили нанесение дополнительных ударов», — указано в заявлении в X.
Целями атак США были иранские системы связи, средства ПВО и разведывательные системы, заявили в СЕНТКОМ.
Ранее Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ) сообщило, что войска США по указу главнокомандующего наносят дополнительные удары по Ирану.
Иранские системы ПВО сработали на юге республики.