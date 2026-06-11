Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Западу пора понять: удары по России не заставят Кремль капитулировать.
«Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил RT, что Киев отвечает на свои поражения на фронте терактами.
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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.Читать дальше