Власти ускорят строительство защитных объектов от БПЛА — дроны долетели до Урала и Сибири

IrkutskMedia, 11 июня. В Госдуме РФ приняли во втором и третьем чтениях поправки в ФЗ «Об обороне». Обсуждение прошло во время пленарного заседания накануне. Большее внимание в документе уделяется ускоренному темпу строительства объектов инфраструктуры для защиты населения от нападения БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы РФ в среду.
Что входит в документ
Предлагается на федеральном уровне закрепить обеспечение безопасности специальных объектов и объектов их инфраструктуры, а также ввести особый режим для таких объектов. Ввести особый режим на объекты (пропускные пункты) и установить контролируемые зоны. Также на федеральном уровне будет закреплён перечень вещей, запрещённых к проносу на территорию спецобъектов и прилегающую к ним территорию. Для физических лиц предлагается установить ограничения на въезд таких объектов, а также на местах проживания / дислокации военнослужащих.
Также закон предполагает, что если производственные работы по хозяйственной или иной деятельности на спецобъектах могут представлять угрозу безопасности, их следует приостановить. За невыполнение остановки указанной деятельности в дальнейших поправках юрлица могут понести наказание.
Меры коснутся и трудовых взаимоотношений
Документ также предполагает установление особенностей регулирования труда работников специальных объектов и устанавливает меры по обеспечению надёжности личного состава объекта.
Для военнослужащих введут на федеральном уровне обязательное прохождение психофизиологических и антинаркотических исследований, а также медицинских обследований.
«Существующие нормативы создавались в других условиях и не учитывают современных угроз. А промедление из‑за долгих согласований недопустимо, так как оно ставит под удар безопасность людей и сохранность критически важных объектов. Поэтому в исключительных случаях только во время проведения СВО необходимые решения будут приниматься федеральными и региональными органами, координирующими деятельность по защите от воздушного нападения», — отметил депутат, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Сигналы о ракетной опасности впервые в конце мая дошли и до Уральского федерального округа. Так, впервые полпред УрФО Артём Жога объявил режим «Ракетной опасности» 29 мая в своём канале в МАКСЕ. Повторно сигнал опасности БПЛА получили жители Урала уже 10 июня.
Ранее агентство сообщало, что в среду ракетная опасность была впервые объявлена на территории Сибири. Сигнал получили жители Омской области.