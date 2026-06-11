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В Канаде представили проект об ограничении доступа детей к соцсетям

Правительство Канады представило законопроект, в котором предусматривается ограничение доступа детей младше 16 лет к социальным сетям.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Канады официально представило проект закона об ограничениях доступа детей, не достигших возраста 16 лет, к социальным сетям, сообщил премьер-министр страны Марк Карни.

Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на источники проинформировала, что канадские власти собираются ввести соответствующий запрет.

«Канадский закон о безопасных социальных сетях привлечет к ответственности социальные сети и платформы с искусственным интеллектом, сделает их более безопасными и ограничит доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет», — написал глава правительства Канады на своей странице в социальной сети Х*.

Напомним, 8 июня премьер-министр Британии Кир Стармер призвал местные интернет-компании ввести возрастной контроль при предоставлении доступа пользователей к Сети. Он отметил, что такой шаг якобы необходим для защиты детей. Глава правительства также предупредил, что в случае отсутствия подобных шагов со стороны провайдеров власти Британии сами предпримут соответствующие меры.

В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу закон, в соответствии с которым детям младше 16 лет запрещается пользоваться рядом социальных сетей, включая X, TikTok, Facebook** и Instagram**.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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