В Канаде представили проект об ограничении доступа детей к соцсетям

Правительство Канады официально представило проект закона об ограничениях доступа детей, не достигших возраста 16 лет, к социальным сетям, сообщил премьер-министр страны Марк Карни.
Ранее газета Globe and Mail со ссылкой на источники проинформировала, что канадские власти собираются ввести соответствующий запрет.
«Канадский закон о безопасных социальных сетях привлечет к ответственности социальные сети и платформы с искусственным интеллектом, сделает их более безопасными и ограничит доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет», — написал глава правительства Канады на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, 8 июня премьер-министр Британии Кир Стармер призвал местные интернет-компании ввести возрастной контроль при предоставлении доступа пользователей к Сети. Он отметил, что такой шаг якобы необходим для защиты детей. Глава правительства также предупредил, что в случае отсутствия подобных шагов со стороны провайдеров власти Британии сами предпримут соответствующие меры.
В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу закон, в соответствии с которым детям младше 16 лет запрещается пользоваться рядом социальных сетей, включая X, TikTok, Facebook** и Instagram**.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.