Иноагенты и релоканты ответят за слова против России: Путин подписал необходимый закон

Арест имущества осуществляется исключительно в судебном порядке. При наличии банковских счетов арест в первую очередь наложат на них; если счетов нет — под арест попадет другое имущество, включая недвижимость. Если релокант не явится в суд лично, приговор могут вынести заочно. Все арестованные средства пойдут на уплату штрафа за административное правонарушение, совершенное покинувшим Россию гражданином.