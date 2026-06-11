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Иноагенты и релоканты ответят за слова против России: Путин подписал необходимый закон

Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые вредят стране.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые находятся за рубежом за административные правонарушения против интересов РФ. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Так, с 1 сентября 2026 года покинувшие Россию граждане за оскорбление военных или ложь о спецоперации могут лишиться части имущества в счет штрафа.

Новый закон расширяет административную ответственность для находящихся за рубежом за злоупотребление свободой СМИ, разжигание ненависти, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и дискредитацию армии. Ответственность грозит и за неуплату штрафа за подобные нарушения.

Арест имущества осуществляется исключительно в судебном порядке. При наличии банковских счетов арест в первую очередь наложат на них; если счетов нет — под арест попадет другое имущество, включая недвижимость. Если релокант не явится в суд лично, приговор могут вынести заочно. Все арестованные средства пойдут на уплату штрафа за административное правонарушение, совершенное покинувшим Россию гражданином.

Изменения внесены в КоАП РФ. Ранее уехавшие за границу лица привлекались к административной ответственности лишь за нарушение порядка деятельности иноагента или за участие в иностранных нежелательных в РФ организациях. Для юридических лиц ответственность также могла наступить за коммерческий подкуп или за совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем.

Наказанием для релокантов за перечисленные правонарушения станет арест имущества. Для коммерческого подкупа и сделок с преступным имуществом стоимость ареста ограничена штрафом. В отношении остальных составов правонарушений подобное ограничение не устанавливается.

Как уточняется, закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Депутат ГД и актер Дмитрий Певцов считает, что большинство уехавших артистов вернутся в Россию, но тем, кто оскорблял страну, придется извиняться. Он допустил, что большинство покинувших Россию артистов в итоге вернутся.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уехавшие россияне через какое-то время все равно возвращаются на Родину, потому что вести бизнес в России надежнее.

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