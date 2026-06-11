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«Авирон»: систему управления «Пеппа» на фронте использует каждый четвертый дрон

Гендиректор компании Игорь Лапин сообщил, что в месяц производятся сотни тысяч таких модулей.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Систему управления беспилотниками «Пеппа» использует каждый четвертый FPV-дрон на фронте. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании — производителя системы «Авирон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума.

«Самая популярная и имеющая наиболее массовое применение — система управления БПЛА “Пеппа”. Без ложной скромности скажу, сейчас на ней летает каждый четвертый FPV-дрон на фронте, и добрая часть производителей использует именно нашу систему управления», — отметил он.

Лапин указал, что такие модули компания «Авирон» производит «сотнями тысяч в месяц» и постоянно расширяет производство.

Рост популярности изделия, добавил гендиректор компании, положительно влияет на финансовые показатели, при этом большая часть прибыли направляется на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: закупку оборудования, увеличение производственных мощностей и дальнейшее расширение производства.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.

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