«Авирон»: систему управления «Пеппа» на фронте использует каждый четвертый дрон

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Систему управления беспилотниками «Пеппа» использует каждый четвертый FPV-дрон на фронте. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании — производителя системы «Авирон» Игорь Лапин на полях Петербургского международного экономического форума.
«Самая популярная и имеющая наиболее массовое применение — система управления БПЛА “Пеппа”. Без ложной скромности скажу, сейчас на ней летает каждый четвертый FPV-дрон на фронте, и добрая часть производителей использует именно нашу систему управления», — отметил он.
Лапин указал, что такие модули компания «Авирон» производит «сотнями тысяч в месяц» и постоянно расширяет производство.
Рост популярности изделия, добавил гендиректор компании, положительно влияет на финансовые показатели, при этом большая часть прибыли направляется на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: закупку оборудования, увеличение производственных мощностей и дальнейшее расширение производства.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.