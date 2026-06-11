КСИР заявил об ударах по двум судам в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Tasnim. Ранее силы Ирана заявили о закрытии прохода через морской путь для всех судов.
Ночью 11 апреля США нанесли удары по Ирану и нескольким городам на побережье Персидского залива. Атаку по целям в Иране также подтвердили американские вооруженные силы. Бои также ведутся на море в Персидском заливе, сообщает агентство Mehr.
Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.Читать дальше