Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заявил об ударах по двум судам в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Tasnim. Ранее силы Ирана заявили о закрытии прохода через морской путь для всех судов.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Tasnim. Ранее силы Ирана заявили о закрытии прохода через морской путь для всех судов.

Ночью 11 апреля США нанесли удары по Ирану и нескольким городам на побережье Персидского залива. Атаку по целям в Иране также подтвердили американские вооруженные силы. Бои также ведутся на море в Персидском заливе, сообщает агентство Mehr.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше