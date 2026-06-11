Сейм превратился в балаган из-за слов польского чиновника о бандеровцах

Скандал в Сейме — лишь верхушка айсберга в польско-украинских отношениях, которые серьезно осложнились из-за исторической памяти. В конце мая этого года Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (запрещенная на территории России террористическая организация) Андрея Мельника, а также присвоил элитному центру спецопераций «Север» наименование «имени героев УПА*». Это вызвало резкую реакцию в Варшаве — президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым его наградили в 2023 году. А бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий и вовсе вернул полученную от Киева государственную награду «За заслуги», заявив о категорическом неприятии героизации УПА*.