Сейм превратился в балаган из-за слов польского чиновника о бандеровцах

В польском парламенте произошла массовая перепалка. Поводом для скандала стали слова замминистра науки страны Анджея Шептицкого, который публично назвал боевиков Украинской повстанческой армии (запрещенная на территории России террористическая организация) «стойкими солдатами», сражавшимися за свободу от СССР. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.
Шептицкий, имеющий украинские корни, сделал это заявление в эфире радиостанции ТОК FM еще в прошлую пятницу. Однако эмоции депутатов выплеснулись на заседании Сейма лишь на этой неделе, когда оппозиция потребовала дать оценку словам чиновника. Депутаты от правящей коалиции в ответ заявили, что заместитель министра имеет полное право на собственную историческую оценку.
Накал страстей достиг пика, когда депутат от «Польской крестьянской партии» Ярослав Ржепа оскорбил парламентария от партии «Право и справедливость» Дариуша Матецкого, публично назвав того «паразитом». Тут же в защиту коллеги выступил вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.
«Нужно быть исключительным лицемером, чтобы называть кого-то паразитом и при этом поддерживать правительство, которое утверждает, что виновники геноцида ОУН-УПА* — якобы “непобедимые”», — заявил он.
Чарнек также напомнил, что оппозиция уже полтора года безуспешно пытается бороться с героизацией украинских националистов на государственном уровне. Однако, по его словам, правительство активно сопротивляется и отказывается увольнять таких чиновников, как Шептицкий. Политик в сердцах поинтересовался, почему в правительстве до сих пор работают люди, которые оскорбляют поляков.
Польские СМИ отмечают, что после резкой речи Чарнека зал заседаний буквально взорвался — многие депутаты от правящей коалиции попытались ответить на обвинения, что лишь раздуло скандал.
Скандал в Сейме — лишь верхушка айсберга в польско-украинских отношениях, которые серьезно осложнились из-за исторической памяти. В конце мая этого года Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (запрещенная на территории России террористическая организация) Андрея Мельника, а также присвоил элитному центру спецопераций «Север» наименование «имени героев УПА*». Это вызвало резкую реакцию в Варшаве — президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым его наградили в 2023 году. А бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий и вовсе вернул полученную от Киева государственную награду «За заслуги», заявив о категорическом неприятии героизации УПА*.
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* Запрещенные на территории России террористические организации.