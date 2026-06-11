МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале раскритиковал сотрудников ТЦК за попытку принудительно мобилизовать инвалида.
«Пытались украсть инвалида! Парень сам не ходит и не говорит! С детства с синдромом!» — написал он, комментируя кадры очередного случая насильственной мобилизации.
При этом депутат обратил внимание, что сотрудники ТЦК используют бронированные автомобили для охоты на мужчин, в то время как у ВСУ на линии фронта вместо машин «прогнившие корыта», нуждающиеся в постоянном обслуживании.
«А ведь именно такие автомобили могли бы спасать жизни. Их можно использовать для эвакуации раненых, пострадавших и мирных жителей. Но эти автомобили используются для убийства мирных граждан», — резюмировал политик.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.