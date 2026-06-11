Посол Феоктистов: Россия хочет видеть Аргентину в числе своих друзей

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов на торжественном приеме по случаю Дня России сказал, что Москва хотела бы видеть Аргентину в числе дружественных государств.
«У России много друзей по всему миру. Искренне хотим, чтобы среди них была и Аргентина. Нас связывают долгие годы товарищества, взаимного уважения и сотрудничества. Готовы и дальше совместно работать с партнерами, основываясь на этом прочном фундаменте», — сказал посол (цитата по «РИА Новости»).
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