США завершили новую серию ударов по Ирану, опубликовав видео ракетных запусков

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты применили 49 крылатых ракет Tomahawk в ходе новой волны ударов по Ирану. Некоторые цели находились на расстоянии 65 километров от Тегерана. До этого появлялись сообщения о серии взрывов в нескольких городах Ирана. Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, а также округ Минаб. Кроме того, в районе иранских островов Кешм и Хенгам также были слышны взрывы.