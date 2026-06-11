Роскачество: любой человек может инициировать официальную проверку пляжа

«Подать обращение можно несколькими способами: в письменной форме по почте (лучше всего заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес соответствующего ведомства), в электронной форме на официальном сайте органа (через заполнение специальной формы для подачи обращений, чаще всего с авторизацией в “Госуслугах”) или лично (принести заявление в канцелярию (приёмную) ведомства и получить отметку о принятии на своём экземпляре)», — посоветовал Поздняков.