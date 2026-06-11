Роскачество: любой человек может инициировать официальную проверку пляжа

Перед началом эксплуатации пляжа владелец направляет в подразделение ГИМС МЧС России заявление-декларацию, в котором подтверждает, что на береговой полосе размещены спасательные средства и имеется пост спасателей, обеспечено информирование посетителей, а также были проведены водолазное обследование и очистка дна в границах зоны купания.
Об этом рассказал в беседе с RT Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.
Кроме того, по его словам, перед открытием пляжа обязательно проводятся лабораторные исследования качества воды и песка и на основании проведённой экспертизы выдаётся санитарно-эпидемиологическое заключение.
Вместе с тем любой гражданин, выявивший какие-либо несоответствия на пляже или в водоёме, вправе инициировать официальную проверку данного объекта, обратившись с письменным заявлением или жалобой в органы государственной власти или местного самоуправления, подчеркнул собеседник RT.
Для эффективной проверки важно направить жалобу в правильное ведомство в зависимости от сути нарушений, добавил аналитик.
«Так, Роспотребнадзор проверяет соответствие воды и песка нормативам, наличие туалетов и раздевалок, а также чистоту территории. ГИМС МЧС России следит за наличием водолазного обследования дна, развёртыванием спасательного поста, ограждением зон купания буйками и информационными стендами с правилами безопасности. Органы местного самоуправления (администрация города или района) обычно отвечают за отвод земельного участка под пляж, его благоустройство и установление мест, где купание запрещено», — объяснил он.
РИА Новости.
Эксперт рассказал, что прокуратура осуществляет общий надзор и зачастую эффективна при бездействии вышеуказанных органов, а также для проверки законности использования береговой полосы, которая является общедоступной.
«Подать обращение можно несколькими способами: в письменной форме по почте (лучше всего заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес соответствующего ведомства), в электронной форме на официальном сайте органа (через заполнение специальной формы для подачи обращений, чаще всего с авторизацией в “Госуслугах”) или лично (принести заявление в канцелярию (приёмную) ведомства и получить отметку о принятии на своём экземпляре)», — посоветовал Поздняков.
Чтобы обращение было рассмотрено по существу и не было оставлено без ответа, оно не должно быть анонимным, подчеркнул собеседник RT.
«В нём необходимо указать свои Ф. И. О., почтовый или электронный адрес для ответа, а также конкретное место (субъект Российской Федерации, муниципалитет, название водоёма, адрес или ориентиры пляжа) и суть нарушений: в чём выражаются, описание риска для жизни и здоровья посетителей. При наличии доказательств (фотографии, видеозаписи, ссылки на публикации в СМИ и так далее) — приложить к обращению, поставить личную подпись и дату», — разъяснил специалист.
Отмечается, что общий срок рассмотрения по закону составляет 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
«В исключительных случаях срок может быть продлён ещё на 30 дней с уведомлением об этом. По результатам рассмотрения обращения гражданину должны дать письменный ответ, в котором указываются проведённые мероприятия и принятые меры либо мотивированный отказ (который затем может быть обжалован в прокуратуре или суде)», — заключил аналитик.
Ранее в Роскачестве напомнили, что на предназначенных для купания людей пляжах нельзя быть с собаками.