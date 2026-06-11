Хегсет: Вашингтон рассматривает сценарий похищения президента Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель может быть похищен американскими силовиками, если соответствующее решение примет лидер США Дональд Трамп. Такое развитие событий допустил глава Пентагона Пит Хегсет. В беседе с представителями прессы он сказал, что похищение президента Кубы обсуждалось в Вашингтоне, однако окончательное решение о том, будет ли этот вариант реализован, остаётся за Трампом.