Представители сибирских регионов договорились развивать адаптивный спорт

Директор Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Красноярского края Надежда Банникова рассказала, что за два года количество сибирских команд по волейболу сидя выросло с двух до восьми. Если в 2023 году участвовали только Кемеровская область и Красноярский край, то сейчас только Красноярск выставляет два состава. По её словам, новая цель — развитие следж-хоккея: ветераны сами предложили создать лигу Сибирского федерального округа. Надежда Банникова подчеркнула, что игровые виды спорта важны для психологического восстановления бойцов.