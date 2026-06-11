Представители сибирских регионов договорились развивать адаптивный спорт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» на Енисее под руководством председателя Совета МАСС, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова состоялось заседание координационного совета по физической культуре и спорту межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС).
В заседании приняли участие представители министерства спорта РФ, фонда «Защитники Отечества», Паралимпийского комитета России, исполнительного комитета МАСС, руководители региональных министерств спорта субъектов СФО, директора спортивных школ и центров спортивной подготовки, представители общественных организаций и бизнеса.
В центре внимания — вовлечение ветеранов СВО в адаптивный спорт, подготовка к крупным спортивным событиям в Красноярске, а также доступность спортивных объектов для героев.
«Заседание проходит в рамках межрегионального турнира “Кубок Защитников Отечества”. Впервые Красноярскому краю доверили провести окружные соревнования, а краевые мы уже проводили не один раз. Это замечательная инициатива фонда “Защитники Отечества”. Видно, как ребята выходят на соревнования, показывают тот самый боевой дух победителей и преодолевают себя», — подчеркнул Михаил Котюков.
Заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Лариса Гелина отметила, что спорт — это основной инструмент ресоциализации ветеранов: он помогает вернуться к привычной жизни, найти новую цель и товарищей. Фонд с 2023 года проводит турниры, первый в Сибири состоялся в Кемеровской области. Сейчас окружной «Кубок Защитников Отечества» принимает Красноярск — соревнования продлятся до 12 июня.
Всего в прошлом году организовано более 130 официальных спортивных мероприятий для ветеранов. Адаптивным спортом систематически занимаются около 5 тысяч участников СВО. Порядка 750 ветеранов уже входят в сборные команды субъектов РФ, около 70 — в национальные сборные.
Директор Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Красноярского края Надежда Банникова рассказала, что за два года количество сибирских команд по волейболу сидя выросло с двух до восьми. Если в 2023 году участвовали только Кемеровская область и Красноярский край, то сейчас только Красноярск выставляет два состава. По её словам, новая цель — развитие следж-хоккея: ветераны сами предложили создать лигу Сибирского федерального округа. Надежда Банникова подчеркнула, что игровые виды спорта важны для психологического восстановления бойцов.
Вовлечение участников СВО — одна из задач организаторов зимней Спартакиады народов Сибири, о подготовке к которой доложил министр спорта края Алексей Маслов. Соревнования пройдут в следующем году, каждый регион СФО направит делегации до 155 человек, среди которых будут и ветераны.
В программу спартакиады предлагают включить биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование и хоккей с мячом. Для ветеранов боевых действий и участников СВО организуют отдельные соревнования по шести видам дисциплин, в том числе по следж-хоккею и стик-кёрлингу. Спортивные состязания пройдут на объектах XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Кроме того, на заседании представили концепцию международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Красноярске с 21 по 23 октября. Михаил Котюков призвал представителей регионов Сибири, входящих в межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», принять участие в формировании программы форума.
Члены Координационного совета МАСС договорились проанализировать доступность спортивных объектов для ветеранов СВО в каждом регионе Сибири и оценить выполнение межрегионального плана по развитию адаптивной физкультуры.