Группировка «Север» уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВС Украины

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Подразделения Северной группировки войск за сутки уничтожили в числе прочего 42 пункта управления БПЛА, мототехнику, 3 миномета и 13 роботизированных платформ ВСУ. Один военнослужащий ВСУ в зоне ответственности «Севера» сдался в плен, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, R-18, 2 мотоцикла и 13 НРТК ВСУ», — сказал офицер. Он добавил, что также уничтожено 3 миномета, а один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше