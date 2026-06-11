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Fox News: Трамп заявил, что по Ирану выпустили 49 ракет «Томагавк»

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская армия в ходе последней волны атак по Ирану выпустила 49 ракет «Томагавк».

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская армия в ходе последней волны атак по Ирану выпустила 49 ракет «Томагавк».

«Президент сказал Fox News, что 49 ракет “Томагавк” были использованы для ударов по целям на территории Ирана», — заявил журналист Fox News Трей Ингст.

Ранее Вооружённые силы Соединённых Штатов завершили нанесение ударов по Ирану.

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