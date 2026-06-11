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Расчеты «Молнии-2» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что взрывы, последовавшие после множественных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Расчеты беспилотников «Молния-2» термобарическими зарядами уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты FPV-дронов самолетного типа “Молния-2” соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск “Центр” уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ в разрушенных строениях на добропольском направлении специальной военной операции», — отметили в министерстве.

Там добавили, что взрывы, последовавшие после множественных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами управления и операторами БПЛА ВСУ.

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