Расчеты «Молнии-2» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Расчеты беспилотников «Молния-2» термобарическими зарядами уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты FPV-дронов самолетного типа “Молния-2” соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск “Центр” уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ в разрушенных строениях на добропольском направлении специальной военной операции», — отметили в министерстве.
Там добавили, что взрывы, последовавшие после множественных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили выявленные вражеские цели вместе с оборудованием, терминалами управления и операторами БПЛА ВСУ.