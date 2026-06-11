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Силы ПВО «Запада» сбили авиабомбу и три барражирующих боеприпаса ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров заявил, что также были вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада ВСУ.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Запад» уничтожили управляемую авиационную бомбу и три барражирующих боеприпаса ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

«Расчетами ПВО группировки уничтожены управляемая авиационная бомба и 3 барражирующих боеприпаса ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 78 тяжелых боевых гексакоптеров противника», — сказал он.

Шаров добавил, что также были вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления БПЛА, 22 наземных робототехнических комплекса и 4 полевых склада ВСУ.

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