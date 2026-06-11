Слет русофобов: раскрыта тайна встречи Зеленского, Макрона и Мерца

После публикации хамского открытого письма Зеленского в адрес президента России в Лондоне состоялась встреча «евротройки» (Великобритания, Франция и Германия), итогом которой стало подписание совместного заявления об урегулировании украинского конфликта.
«В реальности к переговорам ни Европа, ни Украина не готовы. Напомню, что когда наш президент Владимир Путин предложил Шрёдера как переговорщика, в Европе сразу же отказались, потому что Шрёдер — сторонник нормализации отношений с Россией. Там выдвигали одних русофобов», — отметил он.
Политолог объяснил, что ЕС хочет переговоров, но на своих условиях.
"Это неприемлемые для России условия, такие как возврат Крыма и тому подобное. И ещё один важный момент: разве страна, которая хочет переговоров, будет наносить беспилотниками удары по мирным объектам — как ударили 10 июня по Севастополю?
Даже если они будут вести переговоры, то они будут вестись как бы с позиции силы — то есть это ультиматумы и так далее. Они могут начать инициировать эти переговоры, чтобы в информационном пространстве создать вид, что вот мы всё сделали, а Россия не пошла на уступки, значит, она виновата", — сказал Блохин.
Собеседник издания подчеркнул, что Запад сейчас ставит своей целью тянуть время в ожидании выборов в США.
«Вообще, их главная цель — переждать Трампа, тянуть время в ожидании прихода “нового Байдена”, который придёт, и всё встанет на свои места. А пока Трамп у власти, они поддерживают Украину, одобрили кредит на 90 миллиардов евро», — уточнил он, добавив, что с той стороны ни на какие компромиссы никто не готов.