Слет русофобов: раскрыта тайна встречи Зеленского, Макрона и Мерца

Даже если они будут вести переговоры, то они будут вестись как бы с позиции силы — то есть это ультиматумы и так далее. Они могут начать инициировать эти переговоры, чтобы в информационном пространстве создать вид, что вот мы всё сделали, а Россия не пошла на уступки, значит, она виновата", — сказал Блохин.