«Это бред»: политолог раскрыл главный обман кампании Пашиняна

При этом Мелконян подчеркнул, что предложенная премьером развилка далека от реальности. Ни один из оппозиционных лидеров в действительности не призывал отказываться от мирного процесса с Азербайджаном и тем более — развязывать войну. Однако сама постановка вопроса сыграла на руку Пашиняну и серьезно повлияла на настроения граждан, которые еще не оправились от недавнего поражения в Карабахе.