«Это бред»: политолог раскрыл главный обман кампании Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сумел одержать победу на парламентских выборах во многом благодаря риторике, построенной на жесткой дилемме: «мир или война». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (APRI) Сергей Мелконян.
По словам эксперта, предвыборная кампания правящей команды строилась на простом и пугающем для избирателей выборе. С одной стороны — сохранение мира и экономический рост в случае победы власти. С другой — неопределенность и риск возобновления боевых действий, если к власти придет оппозиция.
При этом Мелконян подчеркнул, что предложенная премьером развилка далека от реальности. Ни один из оппозиционных лидеров в действительности не призывал отказываться от мирного процесса с Азербайджаном и тем более — развязывать войну. Однако сама постановка вопроса сыграла на руку Пашиняну и серьезно повлияла на настроения граждан, которые еще не оправились от недавнего поражения в Карабахе.
«Пашинян прямо заявлял: если правящая партия не получит конституционное большинство, то уже в сентябре якобы начнется война и Азербайджан нападет на Армению», — напомнил политолог. Это заявление стало лейтмотивом кампании и окончательно склонило чашу весов в пользу действующей власти.
Ранее Пашинян объявил о намерении сформировать новое правительство по итогам голосования. Его партия «Гражданский договор» набрала чуть менее 50 процентов голосов — 49,87 процента, но, благодаря пропорциональной системе и мандатам для нацменьшинств, получит в парламенте абсолютное большинство мест.
Несмотря на победу, говорить о консолидации общества вокруг власти не приходится. Мелконян отмечает, что армянское общество остается глубоко поляризованным. В сумме оппозиционные силы набрали почти столько же голосов, сколько и правящая партия: блок «Сильная Армения» получил 23,3 процента, альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — почти 10 процентов.
В крупных городах, особенно в Ереване, результат Пашиняна оказался заметно ниже среднего — всего 41 процент, тогда как в сельской местности, где влияние оппозиции минимально, за него голосовали активнее. При этом эксперты Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ зафиксировали напряженную атмосферу в ходе кампании, включая массовые аресты и уголовные преследования представителей оппозиции.
Читайте также: Сейм превратился в балаган из-за слов польского чиновника о бандеровцах.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.