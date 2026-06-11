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Белгородский студент рассказал о важности работы техником полка систем БПС

По его словам, для дополнительного образования он поступил в Губкинский филиал БГТУ им. В. Г. Шухова.

БЕЛГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Старший техник 65-го отдельного полка беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» с позывным Виа в беседе с ТАСС рассказал о важности работы на занимаемой должности, ответственности за обслуживание вверенной ему техники.

«Когда только вступил в данный полк БПС, мне предложили встать на должность старшего техника роты, так как есть такое небольшое понимание по технике. Моя важность работы в том, что техника должна быть своевременно обслужена, заправлена, всегда быть наготове, чтобы в любой момент поступил сигнал, а водитель смог сесть и поехать на задачу. Это большая ответственность, так как большая техника требует и большого внимания. Если она не поедет, будет срыв задач, а это недопустимо», — сказал собеседник агентства.

По словам Виа, для дополнительного образования он поступил в Губкинский филиал БГТУ им. В. Г. Шухова. Командование идет навстречу, дает дополнительное время для подготовки к сессии, сдачи экзаменов. «К учебе как-то хорошо относятся, что военнослужащий получает образование — это же пригодится и на гражданке», — добавил он.

Виа награжден ведомственными наградами, в том числе медалью «За воинскую доблесть» II степени.