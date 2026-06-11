Белгородский студент рассказал о важности работы техником полка систем БПС

«Когда только вступил в данный полк БПС, мне предложили встать на должность старшего техника роты, так как есть такое небольшое понимание по технике. Моя важность работы в том, что техника должна быть своевременно обслужена, заправлена, всегда быть наготове, чтобы в любой момент поступил сигнал, а водитель смог сесть и поехать на задачу. Это большая ответственность, так как большая техника требует и большого внимания. Если она не поедет, будет срыв задач, а это недопустимо», — сказал собеседник агентства.