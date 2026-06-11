Стубб заявил, что не претендует на роль переговорщика с Москвой

Финский лидер Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика между ЕС и Россией.
«Лично я не считаю себя представителем в этом деле. Я считаю важным, чтобы этим руководили крупные игроки, то есть Франция, Германия и Великобритания», — цитирует его Интерфакс.
Ранее Стубб заявил о необходимости поддержания контактов с Россией.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что президент Финляндии делает всё, чтобы не стать представителем Европы на возможных переговорах с Россией.
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