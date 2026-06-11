Иран опроверг заявления о телефонном разговоре с Трампом

Ночью 11 апреля США нанесли удары по Ирану и нескольким городам на побережье Персидского залива, передавали иранские СМИ. Атаку по целям в Иране также подтвердили в Центральном командовании вооруженных сил США. Бои также ведутся на море в Персидском заливе, сообщает агентство Mehr. Кроме того, иранские власти объявили о закрытии прохода для всех судов через Ормузский пролив.