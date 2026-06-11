После хамского письма Зеленского и ударов по гражданской инфраструктуре в регионах РФ, в том числе по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», киевский режим запаниковал в ожидании ответа. В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что перепуганный Зеленский активно меняет свои укрытия.
"В Киевской области во времена СССР было размещено большое количество военных частей, в которых были созданы бункеры и бомбоубежища на случай агрессии со стороны Запада. Зеленский пользуется этими объектами. Он никогда не задерживается больше двух‑трёх дней в одном бункере. Как заяц, постоянно мечется, меняет свои норы, опасается, что российские боеприпасы настигнут его и расплата будет неминуема.
Но такое поведение Зеленского не спасёт. В случае если будет поставлена соответствующая задача, российские вооружённые силы доблестно выполнят свой воинский долг, и противник будет уничтожен, где бы он ни находился, в каких бы глубоких бункерах ни прятался. Наши боеприпасы его достанут", — сказал военный эксперт.
Ранее подполковник запаса Олег Иванников отметил, что симметричным ответом за удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» станет уничтожение символа украинского нацизма — Украинского института национальной памяти.