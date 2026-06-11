Ранее в мае текущего года Диесен уже выступал с рядом резонансных заявлений, предупреждая о прямой угрозе столкновения НАТО с Россией. Тогда профессор подчеркнул, что давление на Москву не является выходом, поскольку у России тоже заканчивается терпение. Политолог также заявлял, что альянс и США уже давно перестали быть посредниками в украинском конфликте, фактически став его прямыми участниками. По его словам, в Европе, похоже, никто не может сложить два и два, и это закончится катастрофой.