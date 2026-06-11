Норвежский профессор Гленн Диесен призвал Запад осознать простую истину: нанесение ударов по российской территории не заставит Москву капитулировать. Свое заявление политолог сделал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам профессора Университета Юго-Восточной Норвегии, каждый раз после атак на российские регионы на Западе звучат победные реляции: «О, Россия горит, она проиграет». Однако, предупреждает эксперт, Кремль способен выдержать серьезный ущерб, не вступая в прямую эскалацию с НАТО.
«Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции», — заявил Диесен.
Он также отметил, что западные страны уже переступили через все «красные линии», пытаясь спровоцировать Москву на ответные действия. При этом, по мнению профессора, у коллективного Запада нет реальных возможностей для полноценного военного противостояния с Россией.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не раз подчеркивал: любые грузы с вооружениями для Киева станут законной целью для российской армии. В Кремле констатируют, что поставки оружия ничего не меняют на поле боя, а лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв.
Ранее в мае текущего года Диесен уже выступал с рядом резонансных заявлений, предупреждая о прямой угрозе столкновения НАТО с Россией. Тогда профессор подчеркнул, что давление на Москву не является выходом, поскольку у России тоже заканчивается терпение. Политолог также заявлял, что альянс и США уже давно перестали быть посредниками в украинском конфликте, фактически став его прямыми участниками. По его словам, в Европе, похоже, никто не может сложить два и два, и это закончится катастрофой.
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