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Австралия примет участие в миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе

Самолет ВВС E-7A Wedgetail будет задействован в составе многонациональной военной миссии, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел и обороны Австралии и Великобритании.

СИДНЕЙ, 11 июня. /ТАСС/. Австралия примет участие в военной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, предоставив самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел и обороны Австралии и Великобритании по итогам переговоров, опубликованном австралийским оборонным ведомством.

Согласно документу, самолет австралийских ВВС E-7A Wedgetail будет задействован в составе многонациональной военной миссии, которая будет действовать под руководством Великобритании и Франции. В заявлении подчеркивается, что операция будет носить исключительно оборонительный характер и сосредоточится на обеспечении свободы судоходства через Ормузский пролив.

Великобритания, в свою очередь, планирует предоставить для участия в миссии истребители Typhoon, эсминец HMS Dragon, беспилотные надводные аппараты для обнаружения и сопровождения потенциальных угроз, а также оборудование для поиска морских мин.

Министры также подтвердили приверженность координации дипломатических, экономических и военных усилий для обеспечения свободы навигации в Ормузском проливе. В совместном заявлении отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке и закрытие пролива оказывают негативное влияние на мировую экономику, поставки энергоресурсов и энергетическую безопасность, особенно в наиболее уязвимых государствах, включая страны Тихоокеанского региона.

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