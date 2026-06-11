Вандалы осквернили мемориал городам-героям Великой Отечественной войны в Армении

Неизвестные сорвали позолоченные буквы с названий городов-героев Великой Отечественной войны мемориала «Мать Армения» в Гюмри.
Об этом пишет Sputnik Армения, ссылаясь на мэрию города.
Буквы обнаружили в мусорных баках на территории мемориала.
«Это чистой воды вандализм, отсутствие уважения к нашим предкам», — подчеркнул директор Гюмрийского национального парка-музея скульптуры Артур Геворкян.
Ранее посол России в Австрии Андрей Грозов назвал кощунством демонтаж памятников советским воинам в Европе.