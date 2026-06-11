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Reuters: 85% турфирм в Латвии столкнулись с падением спроса из-за дронов ВСУ

По информации источника агентства, туристы хотят избежать перспективы провести отдых в укрытиях.

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Туристы массово отменяют запланированные рейсы в восточную Латвию на фоне частого появления украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над страной. Об этом 10 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей туристической сферы.

По их информации, туристы хотят избежать перспективы проведения своего отдыха в укрытиях, в результате чего по меньшей мере 85% туристических фирм страны столкнулись с массовой отменой бронирований. Отмечается, что под ударом оказались как минимум 500 малых предпринимателей страны. Ситуация усугубляется не готовностью туристической инфраструктуры к регулярным воздушным тревогам, поскольку на момент постройки многих зданий власти не выдвигали никаких требований к наличию бомбоубежищ.

Власти Латвии всячески стараются убедить жителей в безопасности региона, новый премьер-министр Андрис Кулбергс даже запланировал провести летние каникулы на востоке страны, однако как подчеркивает Reuters, для этого может быть уже поздно.

7 мая дрон разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, повредив четыре резервуара. Как указал занимавший в тот момент пост министра обороны страны Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». 8 июня истребители НАТО сбили БПЛА в небе над Латвией.

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