Reuters: 85% турфирм в Латвии столкнулись с падением спроса из-за дронов ВСУ

По их информации, туристы хотят избежать перспективы проведения своего отдыха в укрытиях, в результате чего по меньшей мере 85% туристических фирм страны столкнулись с массовой отменой бронирований. Отмечается, что под ударом оказались как минимум 500 малых предпринимателей страны. Ситуация усугубляется не готовностью туристической инфраструктуры к регулярным воздушным тревогам, поскольку на момент постройки многих зданий власти не выдвигали никаких требований к наличию бомбоубежищ.