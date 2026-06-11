«Купол Донбасса» сбивает дроны ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 110 террористических атак со стороны противника.
Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру Республики. В Петровском районе Донецка украинские террористы пытались атаковать АЗС с помощью ударного дрона Hornet с осколочно-фугасной боеголовкой.
В пригороде Макеевки сводными МОГами сбит украинский ударный дрон «Довбуш» с кумулятивно-фугасным боезарядом. В Иловайске вблизи ж/д узла сбиты три беспилотника «Чайка», вооруженных осколочно-фугасными боеприпасами. В Шахтерском муниципальном округе противник пытался ударить по городскому парку дроном RAM-2X с пятикилограммовой боеголовкой. В Амвросиевском округе сбит ударный самолетный БПЛА Hornet. В Горловке подавлены несколько FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами. Один из коптеров пытался ударить по массовому скоплению людей на городском рынке.
Система «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального Управления ФСБ России, и сводные мобильные огневые группы перехватили вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры.
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