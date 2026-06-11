Адвокат Борзенко предупредила о штрафах за сжигание мусора на даче летом

Требования к использованию открытого огня на дачных участках установлены Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, напомнила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
«Кроме того, в периоды жаркой, сухой и ветреной погоды органы власти субъектов Российской Федерации вправе вводить особый противопожарный режим. В этом случае могут действовать дополнительные ограничения вплоть до полного запрета на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и иных горючих материалов. Поэтому перед использованием открытого огня необходимо выяснить, действует ли такой режим на территории конкретного региона», — посоветовала она.
При этом, по словам специалиста, важно различать растительные остатки и бытовые отходы.
«Ветки, листья и сухую траву законодательство допускает сжигать при соблюдении требований пожарной безопасности. Для этого открытый огонь должен использоваться в специально оборудованном месте, а собственник обязан иметь средства для тушения возможного возгорания и постоянно контролировать процесс горения. Если же в регионе действует особый противопожарный режим и установлен запрет на разведение костров, сжигание таких отходов также становится незаконным», — добавила юрист.
Отмечается, что бытовые отходы — пластиковая упаковка, резина, старая мебель, линолеум, строительные материалы и другое — не предназначены для утилизации путём сжигания на дачном участке.
РИА Новости.
«Помимо нарушения требований пожарной безопасности, такие действия могут рассматриваться как несоблюдение законодательства об обращении с отходами. Кроме того, при горении подобных материалов в воздух выделяются токсичные вещества, а дым распространяется далеко за пределы участка», — объяснила собеседница RT.
По её словам, нарушение установленных требований к использованию открытого огня влечёт ответственность даже в том случае, если возгорания не произошло и ущерб никому не причинён.
«Для граждан предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а в период действия особого противопожарного режима — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Если же допущенные нарушения привели к пожару, повлёкшему уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека, размер штрафа составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей», — заявила Борзенко.
При этом административный штраф не освобождает нарушителя от обязанности возместить причинённый ущерб, напомнила она.
«Если огонь перекинется на соседний участок либо в результате возгорания будут повреждены дом, хозяйственные постройки, автомобиль или иное имущество, согласно ст. 1064 Гражданского кодекса России, собственник обязан компенсировать понесённые убытки в полном объёме», — рассказала юрист.
Она подчеркнула, что пострадавшая сторона может взыскать их в судебном порядке.
«В случаях, когда пожар приводит к тяжким последствиям, включая причинение тяжкого вреда здоровью или гибель людей, наступает уголовная ответственность. Если дым от костра проникает на соседние участки, создаёт угрозу распространения огня или имеются признаки нарушения требований законодательства, граждане вправе обратиться в МЧС, органы местного самоуправления или полицию. По результатам проверки виновное лицо может быть привлечено к установленной законом ответственности», — заключила адвокат.
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