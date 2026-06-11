Адвокат Борзенко предупредила о штрафах за сжигание мусора на даче летом

«Ветки, листья и сухую траву законодательство допускает сжигать при соблюдении требований пожарной безопасности. Для этого открытый огонь должен использоваться в специально оборудованном месте, а собственник обязан иметь средства для тушения возможного возгорания и постоянно контролировать процесс горения. Если же в регионе действует особый противопожарный режим и установлен запрет на разведение костров, сжигание таких отходов также становится незаконным», — добавила юрист.