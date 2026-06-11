В Хабаровске 12 июня развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

В честь Дня России в период с 12 по 14 июня 2026 года в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Благовещенске, Белогорске, Биробиджане, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Якутске, Магадане, а также в посёлке городского типа Агинское Забайкальского края будут развёрнуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Все желающие смогут получить подробную информацию об условиях прохождения военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, а также о предоставляемых социальных льготах и гарантиях. Специалисты пунктов отбора расскажут о денежном довольствии, жилищном обеспечении, страховых выплатах и других мерах социальной поддержки военнослужащих.
Особое внимание будет уделено условиям заключения контракта для граждан, изъявивших желание проходить службу в войсках беспилотных систем. Посетители смогут узнать о специфике подготовки операторов БПЛА, требованиях к кандидатам и дополнительных преимуществах службы в этом направлении.
Также в мобильном пункте отбора в Хабаровске будет развёрнута выставка современной экипировки и беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, у всех желающих будет возможность попробовать себя в роли оператора БПЛА с помощью специализированных симуляторов, что позволит заранее оценить свои навыки и психофизиологические способности, необходимые для управления современными дронами.