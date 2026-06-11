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В Риге отменили концерт рэпера Xzibit из-за его выступления в России

Сентябрьский концерт американского рэпера Xzibit в Риге отменили по решению латвийских властей из-за его недавнего выступления в России.

Сентябрьский концерт американского рэпера Xzibit в Риге отменили по решению латвийских властей из-за его недавнего выступления в России.

Об этом пишет Delfi.

«Компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состояться», — указано в материале.

Ранее Xzibit в беседе с РИА Новости назвал Москву технологичным и развивающимся городом.

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