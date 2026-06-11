В Риге отменили концерт рэпера Xzibit из-за его выступления в России

Сентябрьский концерт американского рэпера Xzibit в Риге отменили по решению латвийских властей из-за его недавнего выступления в России.
Об этом пишет Delfi.
«Компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в Coyote Fly не может состояться», — указано в материале.
Ранее Xzibit в беседе с РИА Новости назвал Москву технологичным и развивающимся городом.
Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.Читать дальше